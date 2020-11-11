Рябков рассказал о ситуации вокруг ДСНВ-3 

"Совершенно нет такого понимания. Ситуация вызывает у нас большую озабоченность, потому что уже середина ноября, договор истекает 5 февраля. И по большому счету, Вашингтону нужно скорее соглашаться с теми предложениями, которые сделал российская сторона", — сказал Рябков на полях клуба "Валдай".

Президент России 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной заморозке будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.