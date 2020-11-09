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Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе 

РИА Новости 14 минут назад
Азербайджанские ВС находятся на подступах к Степанакерту — пресс-секретарь президента НКР.
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Армия , Видео , В мире
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