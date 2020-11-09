Армянские военные попали в окружение под Шуши 

Армянские военные попали в окружение под городом Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале Министерстве обороны Азербайджана

В ведомстве заявили об уничтожении танка и боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Армении на трассе Лачин — Шуши, а также военной техники, направлявшейся из Ходжалы в Ханкенди.

«Днем 9 ноября ударным БПЛА (беспилотным летательным аппаратом — прим. «Ленты.ру») был уничтожен грузовик с живой силой армянских вооруженных сил и с пушкой Д-30 на прицепе, направляющийся по дороге Ходжалы — Шуши в направлении города Ханкенди», — проинформировала азербайджанская сторона.

Ранее 9 ноября стало известно о продолжающихся тяжелых боях за город Шуши, расположенный в 11 километрах от Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил , что Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шуши. Он добавил , что азербайджанцы пойдут до конца, если Армения не примет его условия по выводу войск из Нагорного Карабаха.

Территориальный конфликт резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.