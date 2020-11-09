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Армянские военные попали в окружение под Шуши 

Lenta.ru 1 час назад
Армянские военные попали в окружение под Шуши
Фото: AP
Армянские военные попали в окружение под городом Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерстве обороны Азербайджана.
В ведомстве заявили об уничтожении танка и боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Армении на трассе Лачин — Шуши, а также военной техники, направлявшейся из Ходжалы в Ханкенди.

«Днем 9 ноября ударным БПЛА (беспилотным летательным аппаратом — прим. «Ленты.ру») был уничтожен грузовик с живой силой армянских вооруженных сил и с пушкой Д-30 на прицепе, направляющийся по дороге Ходжалы — Шуши в направлении города Ханкенди», — проинформировала азербайджанская сторона.

Ранее 9 ноября стало известно о продолжающихся тяжелых боях за город Шуши, расположенный в 11 километрах от Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шуши. Он добавил, что азербайджанцы пойдут до конца, если Армения не примет его условия по выводу войск из Нагорного Карабаха.
Территориальный конфликт резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.
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Комментарии
Армия , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Lenta.ru
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