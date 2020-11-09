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Азербайджан показал уничтожение армянского «Тора» 

Lenta.ru и ещё 1 53 минуты назад
Вооруженные силы Азербайджана показали уничтожение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» армии Армении в Нагорном Карабахе. Видеозапись удара опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
На кадрах видно, как ЗРК движется по населенному пункту и заезжает в гараж. Спустя несколько секунд азербайджанские военные наносят по нему три удара. В конце ролика показано полностью разрушенное в результате атаки здание.
Ранее 9 ноября Минобороны Азербайджана показало на видео уничтожение своими беспилотниками-камикадзе бронетехники, принадлежавшей армянским военным. На кадрах запечатлено, как один БПЛА подбивает танк Т-72, а второй — БМП. В описании ролика уточняется, что показанная на видео военная операция была проведена 9 ноября близ села Зарыслы в направлении города Шуши на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Азербайджан
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