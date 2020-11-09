«Адмирал Макаров» провёл учения в Крыму

«Вводная на проведение тренировки поступила на корабль от оперативного дежурного центра управления Черноморского флота в соответствии с планом проверки дежурных сил. По замыслу тренировки боевые расчёты фрегата должны были в установленное время уничтожить десантный корабль условного противника, готовящийся к высадке морского десанта на побережье», — цитирует издание сообщение пресс-службы.