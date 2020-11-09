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В Крыму фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» провёл в море учения 

RT на русском 1 час назад
«Адмирал Макаров» провёл учения в Крыму
Фото: пресс-служба ВМФ
В Крыму фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл в море учения по применению по кораблю условного противника высокоточного оружия — ракетного комплекса «Калибр-НК».
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы ЧФ.

«Вводная на проведение тренировки поступила на корабль от оперативного дежурного центра управления Черноморского флота в соответствии с планом проверки дежурных сил. По замыслу тренировки боевые расчёты фрегата должны были в установленное время уничтожить десантный корабль условного противника, готовящийся к высадке морского десанта на побережье», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» уложился в норматив проверки выполнения поставленной задачи по вводной.
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Армия , Республика Крым
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