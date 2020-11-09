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В США назвали преимущество Су-35 над F-22 

Lenta.ru 1 час назад
В США назвали преимущество Су-35 над F-22
Фото: РИА Новости
Су-35 задумывался как временное решение для удовлетворения потребностей России в превосходстве в воздухе до ввода в строй истребителя пятого поколения Су-57, пишет The National Interest.
Американское издание называет Су-35 «лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе», который «оказывается лучше многих западных аналогов четвертого поколения».

«Там, где Су-35 действительно имеет преимущества против конкурентов, таких как [американский истребитель пятого поколения] F-22 Raptor, — это грузоподъемность и универсальность», — пишет журнал.

Издание напоминает, что в настоящее время около 115 серийных Су-35 находятся у Воздушно-космических сил (ВКС) России, и еще более 50 таких самолетов были заказаны в ходе недавних сделок с партнерами, включая Китай и Египет.
В марте The National Interest сочло российские Су-35 угрозой американским F-15 Eagle, F/A-18 Hornet и F-35 Lightning II.
В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».
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Армия , Юрий Борисов , The National Interest , Египет , Китай , США
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