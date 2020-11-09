Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилось видео диверсионных действий разведчиков 

Вадим Дроздов 36 минут назад
5-го ноября на полигоне Мелькино в Краснодарском крае были проведены военные учения разведчиков Западного военного округа. Военнослужащие провели диверсионные действия в тылу условного противника, совершили марш-бросок, десантировались и "вскрывали" расположение главнокомандующих в лагере "врага".
Проведение диверсий преследует цель ослабления группировок противника находящихся на фронте, создания хаоса в тылу противника, нарушения коммуникаций по снабжению и управлению войсками, создания неблагоприятной для противника морально-психологической атмосферы в его тылу. Диверсионно-разведывательная группа является подразделением специального назначения, используемое для разведки и диверсий. Диверсии способны причинить урон противнику не меньше, чем боевые действия.
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
01:24
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
Армия
Возведение мостов военными МТО попало на видео
00:59
Возведение мостов военными МТО попало на видео
Армия
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
01:16
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
00:54
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
Армия
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
02:01
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
Происшествия
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
01:46
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
00:33
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
В мире
Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео
01:50
Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео
Шоу-бизнес
Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС
00:46
Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС
Наука и техника
Появилось видео подробностей смерти Колтового
05:20
Появилось видео подробностей смерти Колтового
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть