Появилось видео диверсионных действий разведчиков 

5-го ноября на полигоне Мелькино в Краснодарском крае были проведены военные учения разведчиков Западного военного округа. Военнослужащие провели диверсионные действия в тылу условного противника, совершили марш-бросок, десантировались и "вскрывали" расположение главнокомандующих в лагере "врага".

Проведение диверсий преследует цель ослабления группировок противника находящихся на фронте, создания хаоса в тылу противника, нарушения коммуникаций по снабжению и управлению войсками, создания неблагоприятной для противника морально-психологической атмосферы в его тылу. Диверсионно-разведывательная группа является подразделением специального назначения, используемое для разведки и диверсий. Диверсии способны причинить урон противнику не меньше, чем боевые действия.