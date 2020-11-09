Военными специалистами материально-технического обеспечения Западного военного округа были проведены учебные работы по возведения мостов через реки Шат и Упа в Тульской области. Мосты обеспечат сообщение между десятками населенных пунктов. Протяженность переходов на различных участках составляет от 60 до 72 метров. Военным также предстоит возведение спец.сооружений через реки Мокрая Табола и Пениковка. Взаимодействие Минобороны России с Тульской областью по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время военными специалистами было возведено 14 мостов в регионе. Материально-техническое обеспечение организуется с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.
Возведение мостов военными МТО попало на видео
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