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Возведение мостов военными МТО попало на видео 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
Военными специалистами материально-технического обеспечения Западного военного округа были проведены учебные работы по возведения мостов через реки Шат и Упа в Тульской области. Мосты обеспечат сообщение между десятками населенных пунктов. Протяженность переходов на различных участках составляет от 60 до 72 метров. Военным также предстоит возведение спец.сооружений через реки Мокрая Табола и Пениковка. Взаимодействие Минобороны России с Тульской областью по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время военными специалистами было возведено 14 мостов в регионе. Материально-техническое обеспечение организуется с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.
Армия , Видео , Министерство обороны
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