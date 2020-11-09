Опубликовано видео планового полета Ту-95МС 

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершили плановые полеты над Японским морем. На отдельных этапах маршрута их сопроводили истребители Су-35С.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-95МС — это российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Эта машина является самым скоростным в мире самолётом с турбовинтовыми двигателями. Общее количество выпущенных Ту-95МС приближается к 500 единиц. Все модификации Ту-95 представляют собой цельнометаллический четырёхмоторный моноплан со стреловидным крылом и оперением, убираемым трёхточечным шасси и двумя гермокабинами впереди и сзади.