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ВВС Колумбии и США проведут совместные учения 

RT на русском 48 минут назад
ВВС Колумбии и США проведут совместные учения
Фото: Reuters
Военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии и США примут участие в совместных учениях, которые состоятся в воздушном пространстве Колумбии.

«Оперативные учения, запланированные при участии Южного командования Вооруженных сил США и ВВС Колумбии и получившие название «Щит братства», состоятся сегодня (8 ноября) в воздушном пространстве Колумбии», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ВВС Колумбии.

Во время учений будут отрабатываться вопросы взаимодействия между американскими и колумбийскими военными летчиками.
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Армия , НАТО , ИТАР-ТАСС , Колумбия , США , Швеция
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