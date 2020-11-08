ВВС Колумбии и США проведут совместные учения 

«Оперативные учения, запланированные при участии Южного командования Вооруженных сил США и ВВС Колумбии и получившие название «Щит братства», состоятся сегодня (8 ноября) в воздушном пространстве Колумбии», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ВВС Колумбии.