Азербайджан заявил о полном контроле города Шуша 

Минобороны Азербайджана заявляет о том, что армия страны полностью контролируют город Шуша в Карабахе.

Ранее президент, верховный главнокомандующий страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу заявил о взятии под контроль армии второго по величине города Карабаха, города Шуша.

"Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, чтобы скрыть свой провал в боях за Шушу и успокоить свое общество. Заявляем, что Азербайджанская Армия полностью контролирует город Шуша", — информирует азербайджанское военное ведомство.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.