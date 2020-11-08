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На фото истребителя J-11BS, аналога российского учебно-боевого самолёта Су-27УБ заметили неизвестную ракету. Похоже, что у Военно-воздушных сил (ВВС) Китая появилось новое вооружение.

Об этом пишет «Военное обозрение». Сообщается, что первоначально ракеты засветились в выпусках новостей китайского телевидения. На них обратил внимание обозреватель китайских новостей Андреас Рупрехт.

По мнению эксперта, новая ракета — это давно ожидаемая ARM. Представляет собой антирадиолокационную ракету, предназначенную для уничтожения систем РЛС наземного базирования противника.

Специалисты также сообщают, что ARM разрабатывалась на основе PL-15 — ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности.

Стоит отметить, что это уже не первые изображения J-11 с неизвестными ракетами. Например, в 2016 году нашли снимки самолёта с пятиметровым боеприпасом.