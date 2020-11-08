Миру предрекли Третью мировую войну 

«Глобальный экономический кризис на фоне пандемии COVID-19 может привести к третьей мировой войне. Об этом в интервью каналу Sky News сказал начальник штаба обороны Британии, генерал Ник Картер

Генерал заявил, что всех разумных людей должен беспокоить рост региональных конфликтов на планете, пандемия, экономический кризис. Именно они в прошлом становились причинами мировых войн.

»Я думаю, есть риски возникновения новой мировой войны и нам необходимо осознавать эти риски. Вот почему память о прошлом важна, и почему важно надо извлекать уроки из него», — сказал Картер.

По его словам, чрезвычайно опасны нестабильность и непредсказуемость, возникающие из-за пандемии и экономического кризиса. Похожие ситуации уже возникали в 20 веке и приводили к мировым войнам. Возникающее на Земле напряжение неминуемо приведет к «мискалькуляциям» — глобальным просчетам политиков и военных. Это может стать катализатором и запустить третью мировую войну.

При этом третья мировая, если она всё же разразится, будет кардинально отличаться от прежних войн. На поле битвы выйдут не люди, а роботы. Они будут сражаться в космосе и киберпространстве. Коронавирус показал, что важно иметь автоматизированные системы для ведения войны. По мнению генерала, к 2030 году роботы составят около 25% личного состава британской армии.