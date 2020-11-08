Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил Баку с взятием "стратегически важного" города Шуша и "освобождением семи районов" в Карабахе.

"Минская группа 30 лет не могла решить эту проблему, больше уже нельзя было терпеть, и наконец Азербайджан добился победы. Это знак того, что общая победа близка. Радость Азербайджана — это и наша радость", — заявил Эрдоган, выступая в городе Коджаэли.

Ситуация в Карабахе

В сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга.

Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО ). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.

В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.