Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил Баку с взятием "стратегически важного" города Шуша и "освобождением семи районов" в Карабахе.
"Минская группа 30 лет не могла решить эту проблему, больше уже нельзя было терпеть, и наконец Азербайджан добился победы. Это знак того, что общая победа близка. Радость Азербайджана — это и наша радость", — заявил Эрдоган, выступая в городе Коджаэли.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе Вооруженных сил республики в боях за второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что столкновения там продолжаются.
Ситуация в Карабахе
В сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.
В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.