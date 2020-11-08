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Эрдоган поздравил Азербайджан с «победой» в Карабахе 

РИА Новости 20 минут назад
Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил Баку с взятием "стратегически важного" города Шуша и "освобождением семи районов" в Карабахе.

"Минская группа 30 лет не могла решить эту проблему, больше уже нельзя было терпеть, и наконец Азербайджан добился победы. Это знак того, что общая победа близка. Радость Азербайджана — это и наша радость", — заявил Эрдоган, выступая в городе Коджаэли.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе Вооруженных сил республики в боях за второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что столкновения там продолжаются.

Ситуация в Карабахе

В сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.
В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.
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Армия , Видео , Ильхам Алиев , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , ОБСЕ , НАТО
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