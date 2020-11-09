Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В России назвали способ уничтожить США 

Lenta.ru и ещё 3 13 минут назад
В России назвали способ уничтожить США
Фото: Николай Мошков / ТАСС
Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее способами, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Это может быть создание группировки сил, способных уничтожить США путем инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента», — уверяет автор.

Потенциальными носителями таких боеприпасов называются торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». «Таких сверхмощных боеприпасов много не потребуется, нужно около нескольких десятков», — пишет Сивков.
По его мнению, испытание и развертывание подобного оружия может стать асимметричным ответом России на выход США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
В июле Сивков заявил, что США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России. По словам эксперта, для этого американцы «могут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию».
В ноябре 2019 года Сивков заявил, что нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы.
Видео дня. Телеведущий Колтовой разбился, но увёл самолёт от домов и трассы
Последние новости
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов Названа причина тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин Названа причина тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин Названы версии крушения самолета с ведущим НТВ Названы версии крушения самолета с ведущим НТВ
Комментарии 23
Армия , Оружие , Константин Сивков , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
00:22
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
01:11
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
00:59
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
00:35
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
00:16
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
03:05
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
04:01
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
00:12
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
00:54
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
00:33
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение