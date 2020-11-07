Можем проиграть: Россию ждет война с Японией 

Эксперты пришли к выводу, что у России под боком вырос "недружественный военный гигант". В случае столкновения с ним наша страна может проиграть. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».

«В России Япония не воспринимается как значимая военная сила. На уровне обывателя стереотипное мнение таково, что какие-то возможности у японцев есть и флот несколько больше нашего, но вообще беспокоиться не о чем. В реальности все иначе», — считают российские военные эксперты

По их словам, японские сухопутные войска вдвое меньше российских, но имеют подавляющее превосходство над Восточным военным округом по численности. При этом Токио полностью обеспечивает себя современной боевой техникой собственного производства.

Истребителей у Японии также примерно вдвое меньше, но по дальности обнаружения целей они превосходят российские, кроме Су-35 и МиГ-31. По сумме качеств только Су-35 могут реально противостоять американским F-15 и японским Mitsubishi F-2. А вот в группе современных истребителей численное превосходство уже у японцев, наши Су-35 — в меньшинстве.

Кроме того, «радикальное превосходство Япония имеет над отечественным флотом». На сегодня в ВМФ РФ 31 надводный корабль с управляемым ракетным оружием (УРО), водоизмещением от двух тысяч тонн и более, способный выполнять боевые задачи в дальней морской зоне. У Токио 45 таких кораблей и они «в целом намного мощнее, чем большинство наших».

Вдобавок России не стоит рассчитывать на ядерный фактор — на получение атомного оружия Токио понадобится менее года. Есть даже шутка, что японская ядерная программа находится на «отверточной стадии» — нужно все просто собрать.

«Где выстрелит висящий на стене пистолет? Вопрос открытый, но вот первые дальние походы японского подплава к Камчатке с апреля прошлого года стали фактом — их лодку обнаружили, причем случайно. У Москвы под боком вырос недружественный военный гигант, и мы даже близко не знаем, куда он направит свою мощь. Нам стоит задуматься об этом уже сейчас», — пишут эксперты.