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Умер Герой России летчик Сергей Палагин 

ТАСС и ещё 1 32 минуты назад
Умер Герой России Сергей Палагин
Фото: Wikipedia
Герой России летчик Сергей Палагин умер в Краснодаре в возрасте 52 лет, сообщил в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Ушел из жизни Сергей Вячеславович Палагин. Герой России, прославленный летчик, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе. Сергей Вячеславович всегда защищал интересы государства. И в бою, когда служил, и после службы — в обычной жизни", — написал Кондратьев.

Он уточнил, что Палагин многое делал для развития края, укрепления традиций казачества. Был помощником атамана Екатеринодарского районного казачьего общества, регулярно проводил уроки мужества в школах. Почетный житель Краснодара. В городе десять классов носят его имя.
Сергей Палагин родился в 1968 году в Саратове. В 1989 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. После этого проходил службу в вертолетных частях Группы советских войск в Германии. В 1993 году перешел на службу в вертолетный полк в Буденновске. Принимал участие в боевых действиях во время Осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Участвовал в "первой" и "второй" чеченских войнах, боевых действиях на территории Дагестана. В 2004 году указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2014 году в должности подполковника Палагин ушел в запас.
Как сообщил источник во властных структурах региона, у Палагина была двусторонняя пневмония и положительный тест на коронавирус.

"Тем не менее утверждать, что причиной смерти был именно коронавирус рано, так как справку о смерти еще не выдали", — сказал собеседник агентства.

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Армия , Вениамин Кондратьев , Германия , Краснодар , Краснодарский Край , Саратов , Саратовская Область
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