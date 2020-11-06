В США назвали Су-34 «настоящим убийцей»

Все новости на карте

По мнению американских экспертов, Су-34 значительно опередил свое время по целому ряду характеристик, что отлично продемонстрировала операция ВКС РФ Сирии , где российские истребители успешно наносили удары по позициям террористов и патрулировали сирийское воздушное пространство.

Российские военные остались довольны использованием Су-34 в Сирии, а также пришли к выводу, что истребитель обладает огромным модернизационным потенциалом.

"Это практически самолет пятого поколения, который является настоящим убийцей", — говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что Су-34 находится на пути к тому, чтобы стать основным продуктом российских тактических бомбардировочных сил на десятилетия вперед.