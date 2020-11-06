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Американские эксперты назвали Су-34 истребителем пятого поколения 

Слово и Дело 37 минут назад
В США назвали Су-34 «настоящим убийцей»
Фото: РИА Новости
По мнению американских экспертов, Су-34 значительно опередил свое время по целому ряду характеристик, что отлично продемонстрировала операция ВКС РФ в Сирии, где российские истребители успешно наносили удары по позициям террористов и патрулировали сирийское воздушное пространство.
Российские военные остались довольны использованием Су-34 в Сирии, а также пришли к выводу, что истребитель обладает огромным модернизационным потенциалом.

"Это практически самолет пятого поколения, который является настоящим убийцей", — говорится в публикации.

Российский Су-34 поменяет «профессию»
Эксперты отмечают, что Су-34 находится на пути к тому, чтобы стать основным продуктом российских тактических бомбардировочных сил на десятилетия вперед.
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Армия , Сирия
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