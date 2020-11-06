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Жена Пашиняна заявила о готовности женского отряда Армении к боям в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Женщины Армении присоединяются к боям в Карабахе
Фото: facebook.com/wifeofarmenianPM
Первый женский отряд Армении прошел военную подготовку и готов вступить в боевые действия в Нагорном Карабахе, заявила супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

«Наш отряд после десятидневных тренировок готов к выполнению боевой задачи. Мы назвали отряд в честь армянской царицы Эрато», — написала она в Facebook.

В конце октябре Акопян рассказала, что отряд из 13 женщин, в который входит и жена Пашиняна, пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах. В сентябре Акопян на своем официальном сайте сообщила, что хочет провести 45-дневные женские военные сборы. В них могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет.
Жена Пашиняна отправится в Карабах
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.
С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.
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Армия , Войска , Араик Арутюнян , Деловая газета "Взгляд"
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