Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3 

«Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по поводу продления ДСНВ. Эта положительная динамика должна продолжаться и после выборов в США. Данный договор — не просто двусторонний вопрос, это гарант глобальной безопасности. Я призываю Вашингтон и Москву, наконец, предпринять шаги, необходимые для продления договора», — цитирует Мааса ТАСС.