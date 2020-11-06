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Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 45 минут назад
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Фото: РИА Новости
Германия призывает Россию и США довести переговоры по продлению СНВ-3 до успешного результата, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по поводу продления ДСНВ. Эта положительная динамика должна продолжаться и после выборов в США. Данный договор — не просто двусторонний вопрос, это гарант глобальной безопасности. Я призываю Вашингтон и Москву, наконец, предпринять шаги, необходимые для продления договора», — цитирует Мааса ТАСС.

По его словам, продление соглашения также может проложить путь к более широкой архитектуре контроля над вооружениями и к дальнейшему сокращению ядерных боеголовок, в том числе нестратегических. «В этом обсуждении также должен участвовать Китай», — добавил Маас.
В Москве выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».
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Комментарии
Армия , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Германия , Китай , Москва , Нью-Йорк , Париж , США , Франция
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