Армения уничтожила 723 единиц бронетехники Баку

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.