Армения уничтожила 723 единиц бронетехники Баку

Армянский единый информационный центр, работающий при правительстве, сообщил о потерях армии Азербайджана
с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
.
"Уничтожены 257 беспилотников, 16 вертолетов, 25 самолетов, 723 единицы бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем", — говорится на странице центра в Facebook.
По оценке армянских властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 7290 человек.
Накануне о больших потерях в живой силе и военной технике со стороны Армении
заявляли и в Минобороны Азербайджана
. Там подчеркнули, что "противник <...> был вынужден отступить".
Также в Баку
опровергли полеты своих беспилотников над армянской территорией.
Лидеры России, США
и Франции
призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Ереван
и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.