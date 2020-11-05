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Армения заявила об уничтожении 723 единиц азербайджанской бронетехники

РИА Новости
2 часа назад
Армянский единый информационный центр, работающий при правительстве, сообщил о потерях армии Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Армения уничтожила 723 единиц бронетехники Баку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Уничтожены 257 беспилотников, 16 вертолетов, 25 самолетов, 723 единицы бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем", — говорится на странице центра в Facebook.
По оценке армянских властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 7290 человек.
Накануне о больших потерях в живой силе и военной технике со стороны Армении заявляли и в Минобороны Азербайджана. Там подчеркнули, что "противник <...> был вынужден отступить".
Также в Баку опровергли полеты своих беспилотников над армянской территорией.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Армия,Война, Карабах,Министерство обороны,Армения,Азербайджан,
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