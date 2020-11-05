США рассказали об атомной подлодке нового поколения

”Более широкий корпус для подводных лодок может улучшить такие характеристики, как скрытность, что позволяет корабельным конструкторам создавать более звукопоглощающие технологии и позволяет разрабатывать системы для увеличения скорости лодки”, — сообщается в публикации USNI News.