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США рассказали о грядущей атомной подлодке нового поколения 

Ferra.ru 59 минут назад
США рассказали об атомной подлодке нового поколения
Фото: Ferra.ru
Издание USNI News опубликовало материал, в рамках которого генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен рассказал о грядущей атомной подводной лодке нового поколения ВМС США.
Компания BWX Technologies, к слову, занимается производством ядерных реакторов для американских субмарин и авианосцев. Глава компании поделился, что новая атомная подлодка в диаметре будет идентична кораблям типа Columbia. Напомним, что ширина таких кораблей соответствует 12,8 метрам.
В то же время, в самом издании отмечается, что диаметр субмарин типа Virginia оценивается в 10,5 метров.

”Более широкий корпус для подводных лодок может улучшить такие характеристики, как скрытность, что позволяет корабельным конструкторам создавать более звукопоглощающие технологии и позволяет разрабатывать системы для увеличения скорости лодки”, — сообщается в публикации USNI News.

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