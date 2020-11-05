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В США испытали беспилотник RQ-180, прозванный «убийцей» российских систем С-400 

Аргументы Недели и ещё 1 40 минут назад
В Соединенных Штатах протестировали беспилотник, который из-за его свойств прозвали «убийцей» российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет ресурс Avia.pro, аппарат RQ-180 отличает малая радиолокационная заметность. Отмечается, что дрон способен непрерывно работать в небе в течение суток на высоте, составляющей восемнадцать километров. Данная высота может превышать порог перехвата воздушных целей многих передовых комплексов ПВО.
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Согласно имеющейся информации, на данный момент в США изготовили семь прототипов RQ-180.
Ранее в четверг Avia.pro сообщил, что системы С-300 показали нулевой результат против тактических ракет в ходе вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
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Армия , Видео , Азербайджан , Баку
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