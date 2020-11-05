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В Азербайджане нашли запрещённые ООН армянские снаряды 

News.ru и ещё 2 21 минуту назад
В Азербайджане нашли запрещенные ООН армянские снаряды
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev/Global Look Press
Сапёры обнаружили в прифронтовых азербайджанских сёлах снаряды армянских ВС с белым фосфором, а также запрещённые резолюциями ООН кассетные боеприпасы. Об этом рассказал исполнительный директор Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.
По его словам, найдены артиллерийские снаряды Д-4 с содержанием белого фосфора, которые «были применены против мирного населения Азербайджана».
Противник использует кассетные снаряды, использование которых против мирного населения запрещено резолюциями ООН. Это не первый случай — эти же снаряды были найдены в Геранбойском и Агджабединском районах, — отметил Ахмедов в интервью РИА Новости.
Он добавил, что также найден 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, который упал во двор жилого дома. Боеприпас оказался повреждённым, поэтому невозможно было вывезти его на полигон для уничтожения. Взорвали на месте, а журналисты сняли репортажи с безопасного расстояния.
Всего с 27 сентября до 3 ноября в городах и селах с мирным населением найдено более 317 единиц неразорвавшихся боеприпасов, уточнил Ахмедов. Также обнаружено 750 разорвавшихся единиц, 1627 противопехотных мин и более 200 противотанковых.
Кроме того, сапёры нашли на территории Азербайджана 13 баллистических ракет "Эльбрус«/SCUD, которыми «были нанесены удары по городам Гянджа, Мингечевир, Габала, Кюрдамир», подчеркнул исполнительный директор ANAMA.
Ранее NEWS.ru сообщал, что армянские вооружённые силы практически полностью разрушили населённый пункт Физули в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. 3 ноября Алиев дал интервью британскому агентству Reuters. Во время беседы он рассказал, что азербайджанские войска, войдя в Физули, не нашли места, чтобы водрузить флаг — не было ни одного уцелевшего здания.
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Армия , Конфликты , ООН , РИА Новости , Reuters , Азербайджан
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