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СМИ: Степанакерт подвергся артиллерийским обстрелам 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 3 часа назад
СМИ: Степанакерт подвергся артиллерийским обстрелам
Фото: РИА Новости
Массированным артиллерийским атакам подвергся город Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщают «Известия».
По данным издания, сейчас со стороны дороги на город Шуши слышны разрывы снарядов. Местные жители считают, что войска противника могут готовить операцию по штурму столицы, однако эти данные не подтверждены. Ранее сообщалось, что в последние два дня в Нагорном Карабахе продолжаются бои за город Шуши.
Вооружённые силы Азербайджана расположились рядом с населённым пунктом и подвергают его артиллерийским, миномётным и залповым атакам. Шуши — важная стратегическая точка, так как через город проходит путь, соединяющий Карабах и Армению.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о перемирии, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.
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Комментарии
Армия , газета "Известия" , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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