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В Петербурге к приезду Путина разместили «Панцирь-С1» 

Lenta.ru 51 минуту назад
В Петербурге к приезду Путина разместили «Панцирь-С1»
Фото: ТАСС
На территорию пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге доставили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1». Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает газета «Фонтанка».
Журналисты издания обнаружили накрытый маскировочной сетью комплекс в порту.
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По данным «Фонтанки», ЗРПК в Петербург привезли к приезду в город президента Владимира Путина, который принял участие в церемонии поднятия флага на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин».
Самый большой в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» начали строить в 2011 году. Первоначально предполагалось, что заказ будет сдан в декабре 2015 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В частности, причинами этого стали ошибки в первоначальном проекте. Затем на сроки сдачи повлиял пожар на ледоколе, произошедший в 2018 году. В конце сентября 2020-го стало известно, что ледокол передали ФГУП «Росморпорт».
Длина дизель-электрического ледокола составляет 147 метров, а ширина — 29 метров. Судно обладает автономностью плавания в 60 суток, мощность силовой установки составляет 25 мегаватт. Оно способно непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров и выполнять ледокольные работы во льдах до трех метров.
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Армия , Владимир Путин , Виктор Черномырдин , Фонтанка.Ру
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