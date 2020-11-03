В Петербурге к приезду Путина разместили «Панцирь-С1» 

На территорию пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге доставили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1». Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает газета «Фонтанка»

Журналисты издания обнаружили накрытый маскировочной сетью комплекс в порту.

Самый большой в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» начали строить в 2011 году. Первоначально предполагалось, что заказ будет сдан в декабре 2015 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В частности, причинами этого стали ошибки в первоначальном проекте. Затем на сроки сдачи повлиял пожар на ледоколе, произошедший в 2018 году. В конце сентября 2020-го стало известно, что ледокол передали ФГУП «Росморпорт».

Длина дизель-электрического ледокола составляет 147 метров, а ширина — 29 метров. Судно обладает автономностью плавания в 60 суток, мощность силовой установки составляет 25 мегаватт. Оно способно непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров и выполнять ледокольные работы во льдах до трех метров.