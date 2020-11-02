Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

США обусловили военное сотрудничество с Кипром отказом принимать корабли ВМФ РФ 

ТАСС 40 минут назад
США решили надавить на Кипр из-за России
Фото: : U.S. Navy / MCS 3rd Class Robert S. Price
Соединенные Штаты обусловливают дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Кипром его отказом предоставлять в будущем доступ к своим портам кораблям ВМФ России. Это подтвердил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, комментируя содержание своих недавних переговоров на Кипре.

" Конкретно я отметил [на встречах в Никосии], что Кипр еще не сделал шагов, необходимых для того, чтобы запретить доступ к портам кораблям российского ВМФ. Этот и другие шаги, разумеется, необходимы. Однако они также являются частью стратегии [США], касающейся Восточного Средиземноморья, и [американского] Закона об энергетическом партнерстве от 2019 года. Мы, безусловно, хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении. Это даст нам дальнейший доступ к оборонной продукции, в отношении которой действует [американский] режим экспортного контроля ITAR", — заявил дипломат.

"Чтобы мы могли идти дальше с Республикой Кипр, — подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США, — нам надо видеть дальнейшие гарантии ее способности запретить портовый доступ кораблям российского ВМФ".

По словам Купера, "это очень честный диалог" между Вашингтоном и Никосией.

"Мы (США — прим. ТАСС), конечно, понимаем, что у этих заходов в порты есть характер наследия, мы понимаем, что [у Кипра в данном случае] могут быть исторические экономические интересы. Тем не менее, чтобы двигаться вперед по мере того, как Кипр начинает играть более значимую роль в Восточном Средиземноморье, берет на себя больше ответственности за поддержание Европейского союза и требований НАТО, нам (американцам — прим. ТАСС) нужно иметь больше оперативной совместимости с ними (киприотами — прим. ТАСС). А это требует решения вопроса с заходами в порты (российских кораблей)", — сказал помощник госсекретаря.

Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
ТАСС: последние новости
Испытания системы спасения лунного корабля "Орел" начнутся в 2023 году Испытания системы спасения лунного корабля "Орел" начнутся в 2023 году МИД назвал некорректными заявления ФРГ о выходе России из Договора о РСМД МИД назвал некорректными заявления ФРГ о выходе России из Договора о РСМД Посольство РФ опровергло сообщения о гибели российских пограничников на юге Армении Посольство РФ опровергло сообщения о гибели российских пограничников на юге Армении
Комментарии 13
Армия , ЕС , Госдеп США , НАТО , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение