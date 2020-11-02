США решили надавить на Кипр из-за России

"Мы (США — прим. ТАСС), конечно, понимаем, что у этих заходов в порты есть характер наследия, мы понимаем, что [у Кипра в данном случае] могут быть исторические экономические интересы. Тем не менее, чтобы двигаться вперед по мере того, как Кипр начинает играть более значимую роль в Восточном Средиземноморье, берет на себя больше ответственности за поддержание Европейского союза и требований НАТО, нам (американцам — прим. ТАСС) нужно иметь больше оперативной совместимости с ними (киприотами — прим. ТАСС). А это требует решения вопроса с заходами в порты (российских кораблей)", — сказал помощник госсекретаря.