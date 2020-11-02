Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник об уничтожении зенитного ракетного комплекса "КУБ" вооруженных сил Армении на территории Тертерского района.

"Второго ноября около 18.00 (17.00 мск) точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "КУБ", расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района)", — сообщает пресс-служба военного ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.