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В Баку заявили об уничтожении ЗРК «КУБ» вооруженных сил Армении 

РИА Новости 28 минут назад
Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник об уничтожении зенитного ракетного комплекса "КУБ" вооруженных сил Армении на территории Тертерского района.

"Второго ноября около 18.00 (17.00 мск) точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "КУБ", расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района)", — сообщает пресс-служба военного ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Азербайджан заявил об уничтожении трех ЗРК Армении
Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Армия , Видео , Война, Карабах , Министерство обороны , МИД
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