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Эсминец ВМС США покинул Баренцево море 

ТАСС 33 минуты назад
Эсминец ВМС США покинул Баренцево море
Фото: flickr.com
Американский ракетный эсминец USS Ross покинул в воскресенье акваторию Баренцева моря. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Шестого флота ВМС США.
По сведениям командования, на протяжении тринадцати дней эсминец проводил тренировки и отрабатывал операции в условиях Арктики. "Мы применяем уроки, извлеченные из предыдущих операций за Полярным кругом, чтобы укрепить нашу боеготовность в [условиях] этого сложного климата", — приводятся в сообщении слова капитана корабля Джона Д. Джона. Он также отметил важность поддержания региональной стабильности и свободы судоходства в Арктике.
USS Ross вошел в Баренцево море 19 октября. Это уже третий американский эсминец за год, входящий в эту акваторию.
Об эсминце
USS Ross (DDG71) — ранняя версия корабля типа Arleigh Burke, он спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. Длина корабля — 154 метра, ширина — 20 м, полное водоизмещение — 8 775 тонн. Экипаж состоит из 337 человек. USS Ross вооружен в том числе противокорабельными ракетами Harpoon, а также обладает 90 шахтными пусковыми установками для запуска крылатых ракет Tomahawk.
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