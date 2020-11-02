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В Карабахе сообщили о гибели 11 военных за последние сутки 

ИА Regnum 53 минуты назад
В Карабахе сообщили о гибели 11 военных за сутки
Фото: ТАСС
В Карабахе за последние сутки погибли 11 военнослужащих, сообщает 2 ноября министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
На официальном сайте военного ведомства опубликован поименный список погибших.
Напомним, на 1 ноября, по данным минобороны НКР, общее число погибших в ходе боевых действий в Карабахе составляло 1165 человек.
С учетом новых данных, это количество выросло до 1176 военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Войска Азербайджана продолжают наступательную операцию. Баку засекретил данные о потерях ВС Азербайджана.
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Армия , Война, Карабах , Министерство обороны , Азербайджан , Баку
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