Алиев: Азербайджан взял еще восемь сел в Карабахе

"ВС Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишыглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района", — заявил Алиев.