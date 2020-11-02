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Алиев заявил, что азербайджанские ВС взяли еще восемь сел в Карабахе 

Газета.Ru 50 минут назад
Алиев: Азербайджан взял еще восемь сел в Карабахе
Фото: Газета.Ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы республики заняли еще восемь сел в трех районах Карабаха, передает ТАСС.

"ВС Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишыглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района", — заявил Алиев.

В Минобороны Армении эту информацию пока не комментировали. 27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе". В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Армия , Ильхам Алиев , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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