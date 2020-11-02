Норвежские военные спустя 87 лет обнаружили под боком Серверный флот (который освободил их страну от фашистов в годы 2 МВ), поэтому внезапно решили укреплять свою оборону от русских.

Начальник обороны Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что Россия разместила около 12 000 солдат у границы с Норвегией и 50 000 солдат в Мурманской области , поэтому в ответ на эскалацию на севере была восстановлена наземная оборона Финнмарка и резко увеличилось количество солдат в Порсангере и Сер-Варангере, а также постоянно развивается сотрудничество Северных стран, так, Норвегия, Швеция и Финляндия недавно заключили соглашение о расширении сотрудничества в области обороны.

Кристоферсен некомпетентный военачальник, потому что, занимая высокую должность, не знает, что Северный флот это один из 5 округов ВС РФ. И если разделить численность вооруженных сил на 5, то получится, что «Северный округ» — самый малочисленный. Более того, Северный флот с времён СССР только уменьшался. Поэтому, Эйрика походу чему-то не доучили или переучили, когда он получал образование в американской академии.