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Норвегия внезапно испугалась Северного флота России и закупает оружие у США 

Kadara.ru 43 минуты назад
Норвегия испугалась России и закупает оружие у США
Фото: wikipedia.org
Норвежские военные спустя 87 лет обнаружили под боком Серверный флот (который освободил их страну от фашистов в годы 2 МВ), поэтому внезапно решили укреплять свою оборону от русских.
Начальник обороны Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что Россия разместила около 12 000 солдат у границы с Норвегией и 50 000 солдат в Мурманской области, поэтому в ответ на эскалацию на севере была восстановлена наземная оборона Финнмарка и резко увеличилось количество солдат в Порсангере и Сер-Варангере, а также постоянно развивается сотрудничество Северных стран, так, Норвегия, Швеция и Финляндия недавно заключили соглашение о расширении сотрудничества в области обороны.
Кристоферсен некомпетентный военачальник, потому что, занимая высокую должность, не знает, что Северный флот это один из 5 округов ВС РФ. И если разделить численность вооруженных сил на 5, то получится, что «Северный округ» — самый малочисленный. Более того, Северный флот с времён СССР только уменьшался. Поэтому, Эйрика походу чему-то не доучили или переучили, когда он получал образование в американской академии.
Все эти заявления имеют одну цель — выбить из норвежского бюджета дополнительные средства на коллективную безопасность НАТО в интересах США. Что ж, пусть старается, на то его и поставили. У Норвегии денег много, можно спустить и на американское оружие. Помогло бы.
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Комментарии
Армия , Оружие , НАТО , Мурманская Область , Норвегия , США , Финляндия , Швеция
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