«Красуха-4» поджарила в Армении турецкие дроны 

Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Ria 1 был вынужден отвечать на непростой вопрос о том, что делают в Азербайджане в разгар войны с Арменией турецкие истребители F-16. Ведь, в отличие от Турции , Азербайджан не является членом НАТО . И такого рода партнерская военная поддержка была бы возможна лишь в том случае, если бы обе страны состояли в Североатлантическом альянсе.

Ответ был асимметричным: «Мы же не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, что пять тысяч российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри — и, по нашим данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про нас».

Но ответ был не только асимметричным, но и неконкретным, поскольку не было названо, сколько же и чего с российской военной базы номер 102 в Гюмри передается армянской армии.

В то же время поставки Армении российского вооружения, если они и имеют место быть, это вполне естественная процедура. Потому что Армения является членом ОДКБ. Поэтому никто извне не может воспрепятствовать этим поставкам, которые предназначены для усиления вооруженных сил военно-политического партнера Москвы . И осуждение этой практики –пустая трата времени. Хоть сейчас, правда, отношения между Россией и Арменией, попробовавшей примерить на себе прелести тесных взаимоотношений с Западом, довольно прохладные. Но обязанности, которые налагает устав ОДКБ, подлежат исполнению.

При этом следует принимать во внимание, что Москва, в отличие от Анкары , масла в огонь армяно-азербайджанской войны не подливает. Нет ни одного сообщения, даже из предвзятых азербайджанских источников, что в Нагорном Карабахе появились зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», которые там очень пригодились бы. Не было «Панцирей» раньше ни в армянской армии, ни в армии обороны Нагорного Карабаха, нет их там и сейчас.

Очень пригодились бы и комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Но опять же — уже довольно давно есть один комплекс на российской базе в Гюмри. Однако и поныне он находится в расположении базы. Турецким вооруженным силам несколько лет назад был поставлен комплекс РЭБ «Инфауна», но его профиль не позволяет эффективно бороться с налетами беспилотников.

А с турецкими истребителями история очень интересная. Алиев так объясняет их присутствие в республике: «Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе. Они прибыли сюда для участия в учениях и остались здесь, когда началась война. Наши турецкие братья оставили их для моральной поддержки нам. Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16».

Две недели Азербайджан категорически отрицал присутствие шести турецких F-16 на военной базе в Гяндже, заявляя, что это всего лишь армянская пропаганда, основанная не на фактах, а на домыслах. Но когда компания Maxar Technologies, осуществляющая мониторинг земной поверхности, опубликовала снимки этой шестерки на авиабазе в Гяндже, то отрицать наличие иностранных военных самолетов стало бессмысленно.

И тогда появилась версия, согласно которой истребители просто не успели вылететь в Турцию, поскольку началась война. И поднять их в этот момент в воздух означало бы породить пустые разговоры о том, что азербайджанской армии помогают турки.

Да, действительно, совместные учения были. И значительная часть полетов боевых самолетов демонстративно проводилась не только поблизости от непризнанной республики, но и рядом с армянской границей.

И продолжались они десять дней, завершившись 10 августа. Массированное наступление силами беспилотной авиации на Нагорный Карабах Азербайджан начал 27 сентября. То есть получается, что шесть турецких военных самолетов никак не могли собраться в обратный путь на протяжении полутора месяцев.

Из этого следует, что война была запланирована задолго до ее начала при самом активном участии Анкары. И армянскому министерству обороны это должно было стать понятно летом, когда в Баку зачастили турецкие военные делегации. Такой активности военно-технического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в этом веке не было. Главную делегацию, августовскую, возглавлял министр обороны Турции Хулуси Акар , имевший продолжительную встречу с Алиевым.

Был подписан контракт на срочные поставки большой партии разведывательно-ударных беспилотников «Байрактар». И армянам это было известно. Стало им известно и то, что в Баку приезжал высокопоставленный офицер турецкой армии — генерал-майор Гексель Кахья. Он является крупным специалистом по операциям, приводящимся силами беспилотной авиации. Именно он организовывал в Ливии центр управления турецкими беспилотниками. В значительной степени благодаря его деятельности было остановлено наступление маршала Хафтара на Триполи.

И можно было бы понять, что в приближающейся войне будет использована ливийская тактика. Однако армяне пребывали в состоянии эйфории после того, как во время летнего пятидневного вооруженного конфликта на границе Тавушской области Армении они сбили 10 беспилотников и перехватили три. Но все они были израильского производства.

Вполне понятно, что столь резкая перемена в соотношении сил нападения при помощи дронов и борьбы с этими атаками была бы невозможна без как минимум инструкторской деятельности представителей турецкой армии.

Так что «посланники Эрдогана» обладают сейчас в Азербайджане значительными полномочиями. Несомненно, именно им принадлежит инициатива «прощупать» российскую базу в Гюмри при помощи своих беспилотников. Сравнительно недавно «Байрактары» начали, можно сказать, массово наведываться в район 102-й базы. Но, разумеется с целью разведки, а не нанесения ракетных ударов.

Российским военным это сильно не понравилось. В связи с чем турецкие дроны были встречены запущенным на полную мощность комплексом РЭБ «Красуха-4». Электромагнитное воздействие оказалось столь эффективным, что за короткий промежуток времени, меньше двух суток, были перехвачены девять дронов. О том, что они не были сбиты ракетно-пушечным огнем, а подверглись воздействию РЭБ, свидетельствует отсутствие следов от осколков на фюзеляжах упавших беспилотников.