Баку назвал условие прекращения войны в Карабахе

Азербайджан готов прекратить боевые действия в случае, если ВС Армении остановит обстрелы пунктов в Нагорном Карабахе, а также выполнит обязательства по выводу войск из региона. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

По его словам, Ереван должен пойти ещё на один шаг для прекращения конфликта. Армянской стороне необходимо признать принципы урегулирования конфликта, которые были определены сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД РФ прокомментировал инициативу США направить в зону конфликта в Карабахе скандинавских миротворцев. Замглавы МИД Андрей Руденко подчеркнул, что вопрос размещения миротворческих сил должен решаться в консультациях с участниками конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.