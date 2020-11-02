В НКР сообщили об уничтожении спецназа Турции

Отряд добровольцев из Нагорно-Карабахской республики уничтожил подразделение из 20 турецких спецназовцев в Аскеранском районе Карабаха. Об этом рассказал пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает РИА "Новости".
"Парни из отряда Шагена Мегряна, состоящего из шаумянцев уничтожили в ближних боях у села Аветараноц Аскеранского района 20 из 22 членов турецкого отряда специального назначения", — заявил пресс-секретарь.
По его словам, только двум военным из подразделения удалось спастись бегством. В Баку или Анкаре эту информацию пока не прокомментировали. 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе". В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.