Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020» 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Состоялся основной этап российско-монгольского учения «Селенга-2020». Военные маневры проходили на полигонах Бурдуны в Бурятии и Дойтым Ан в Монголии. В Министерстве обороны России отметили, что во время учений были впервые задействованы средства разведки и беспилотники, которые осуществляли сбор данных для реактивной, ствольной артиллерии и танковых подразделений.
Кроме того, мобильные группы РЭБ продемонстрировали монгольским коллегам применение средств радиоэлектронного подавления беспилотников условного противника, а разведчики — комплексное прикрытие колонны боевых машин от атаки условных диверсантов.
Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
01:33
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение