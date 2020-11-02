Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020» 

Состоялся основной этап российско-монгольского учения «Селенга-2020». Военные маневры проходили на полигонах Бурдуны в Бурятии и Дойтым Ан в Монголии. В Министерстве обороны России отметили, что во время учений были впервые задействованы средства разведки и беспилотники, которые осуществляли сбор данных для реактивной, ствольной артиллерии и танковых подразделений.
Кроме того, мобильные группы РЭБ продемонстрировали монгольским коллегам применение средств радиоэлектронного подавления беспилотников условного противника, а разведчики — комплексное прикрытие колонны боевых машин от атаки условных диверсантов.