На Западе сравнили «самолеты Судного дня» России и США

Летающие бункеры должны быть устойчивы к электромагнитным импульсам, возникающим в результате ядерного взрыва.

Западные СМИ решили сравнить самолеты России США , которые выполняют функцию летающего бункера и обеспечивают безопасность первых лиц государства. Такая идея появилась у обеих стран во время холодной войны.

«Машины апокалипсиса» должны быть устойчивы к электромагнитным импульсам, возникающим в результате ядерного взрыва, пишет издание El Español.

В России функцию летающего бункера выполняет Ил-80, введенный в эксплуатацию в 1980-х годах. Машина представляет собой воздушный командный пункт с максимальным уровнем безопасности. В верхней части самолета имеется выступающий «горб», который используется для антенн спутниковой связи. У самолета есть также антенны для связи с подлодками, а на крыльях расположены дополнительные генераторы энергии. Отмечается, что у самолета отсутствуют иллюминаторы.