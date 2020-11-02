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Пентагон начал отзывать и менять военных атташе в ряде стран мира 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Пентагон отзывает военных атташе в ряде стран мира
Фото: Reuters
Министерство обороны США приступило к отзыву военных атташе в американских посольствах в ряде стран мира, а также замене их на военных меньшего ранга.
По информации газеты Wall Street Journal, решения приняты в соответствии с законом от 2017 года, который обязывает Пентагон сократить 110 человек в звании генерала или адмирала к декабрю 2022 года, а также для перераспределения ресурсов на противодействие Китаю и России на геополитической арене, передает РИА «Новости».
Согласно подписанному главой Пентагона Марком Эспером распоряжению, в восьми ключевых союзнических для США странах — Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Великобритании, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Турции — позиции военных атташе должны занимать не генералы или адмиралы, а полковники или капитаны первого ранга.
Также, по словам источников издания, военные атташе были отозваны из нескольких американских посольств в странах Западной Африки, включая Гану и Экваториальную Гвинею.
Против действий Пентагона выступают представители обеих партий США, а также официальные лица других американских ведомств. «Пострадают страны Ближнего Востока, они будут за это расплачиваться», — заявил неназванный чиновник.
По мнению бывших и нынешних чиновников, замена генерала или адмирала на полковника или капитана первого ранка может уменьшить доступ и влияние США в странах.
По данным издания, позиции некоторых военных атташе, вероятно, будут повышены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США надеются укрепить связи для противостояния Китаю.
Ранее директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR) Джереми Шапиро заявил, что основным элементом конкуренции США и КНР в ближайшие годы будет борьба за союзников, однако в Европе не хотят делать выбор в пользу Пекина или Вашингтона.
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Комментарии
Армия , Марк Эспер , Пентагон , Европейский совет , РИА Новости , Египет , Ирак , Китай , Кувейт , Нью-Йорк , Пакистан , Саудовская Аравия , США , Великобритания , Турция
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