Впереди даже Турция: Россия проспала революцию

Военные конфликты последних лет, в том числе в Нагорном Карабахе, показали потенциал беспилотной авиации. Россия значительно отстает от своих конкурентов в этой сфере — многие образцы отечественной беспилотной техники, крайне необходимые войскам, пока существуют только на бумаге или в виде прототипов. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, что не так с отечественной индустрией БЛА.

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Эффектное применение Азербайджаном беспилотных авиационных систем в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе вновь оживило давно ведущуюся дискуссию о новых форматах ведения войны, к которым подталкивает этот вид вооружений.

Начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл в интервью изданию Army Times выразил мнение, что бои в Карабахе показали безусловную важность развития беспилотной авиации. Лидерами в этой сфере остаются США, Израиль и, с недавних пор, Турция — именно БЛА турецкого производства демонстрируют свои способности в Карабахе.

«Клуб стран, чья промышленность обладает возможностями по созданию современной беспилотной техники, постоянно расширяется, однако Россия продолжает занимать в нем достаточно скромные позиции»,

— рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация Денис Федутинов

Как сообщил собеседник издания, в Вооруженных силах России достаточно активно используются системы легкого класса, основные из которых — «Элерон-3СВ» и «Орлан-10». Последних было поставлено в войска, вероятно, несколько тысяч единиц. Это системы, созданные частными российскими компаниями в инициативном порядке и отобранные отечественным военным ведомством через конкурс.

В части более тяжелых систем, чья разработка была профинансирована по линии Министерства обороны России, все не так благополучно. Сроки сдачи существенно сдвинуты вправо, причем по некоторым машинам, вероятно, будут сдвинуты еще.

основная проблема для российской беспилотной авиации заключается в отсутствии в боевом составе ВКС требуемого количества ударных БЛА среднего и тяжелого классов, а также стратегических разведывательных беспилотников типа Global Hawk.

Мировая индустрия беспилотной авиации в последние годы разрослась настолько, что эксперты выделяют более десятка различных видов БЛА, в каждом из которых есть как общепризнанные «легенды», так и менее интересные экземпляры. В России работы ведутся одновременно по четырем из этих направлений.

БЛА тактического класса

«В классе тактических БЛА лежит разработка рыбинского КБ «Луч», входящего в состав концерна «Вега» . Созданный компанией комплекс БЛА «Корсар» виделся аналогом широко применявшегося в Иракской и Афганской кампаниях американского беспилотника Shadow», — рассказал Денис Федутинов.

«Корсар» построен по двухбалочной схеме c высоко расположенным крылом и хвостовым оперением в виде перевернутой V. Размерность аппарата также близка к американцу — взлетная масса составляет порядка 200 кг, а размах крыла — около 6,5 м.

По имеющимся данным, «Корсар» может непрерывно находиться в воздухе до 8 часов, выполняя полеты на высотах до 5000 м. Радиус действия, по некоторым данным, составляет 120 км, но предполагается, что он может быть увеличен до 250 км.

«В прессе появлялась информация об испытаниях БЛА в Сирии. Впрочем, официального подтверждения этих данных не было.

Исключать такую возможность нельзя — Сирия дает как военным, так и разработчикам бесценную возможность апробировать на практике в реальных боевых условиях перспективную военную технику», — полагает специалист по беспилотной авиации Федутинов.

Впрочем, с тех пор не появлялось информации о поставках «Корсаров» российским военным.

Можно предположить, что это происходит с оглядкой на США, где за время разработки «Корсара» БЛА Shadow стали постепенно выводиться из эксплуатации в силу изменения требований к армейским беспилотникам. «Также российский военный заказчик не стремится форсировать закупки, размышляя о возможных альтернативах», — отметил Федутинов.

Помимо «Корсара», к тактическому классу относится и БЛА «Форпост-Р», разработка которого была поручена компании УЗГА (Уральский завод гражданской авиации).

«Это полностью локализованная версия комплекса Searcher MkII разработки израильского концерна Isrrael Aerospace Industries, который с конца 2000-х закупался российским военным ведомством сначала непосредственно у разработчика, а потом у компании УЗГА, на мощностях которого было развернуто его лицензионное производство», — отметил Федутинов.

Новый БЛА сохранил от исходного аппарата только внешний вид.

Взлетная масса была повышена незначительно и не вышла за пределы 500 кг. Полностью была заменена вся внутренняя начинка — система управления, связи, оптикоэлектронная система наблюдения и т. д. Заново создан полностью отечественный наземный пункт управления.

Класс MALE (Medium Altitude Long Endurance, средневысотные БЛА с большой продолжительностью полета)

В классе средневысотных БЛА большой продолжительности полета разрабатывался БЛА «Орион». Проект реализовывался компанией «Кронштадт» в рамках программы «Иноходец», начатой еще в 2012 году. «Целью, по-видимому, было создание функционального аналога таких беспилотников, как американский БЛА Predator и израильские Heron и Hermes 900», — рассказал Денис Федутинов.

«Орион» реализован по нормальной аэродинамической схеме с крылом большого удлинения, размах которого, по данным разработчиков, составляет 16 м, и V-образным хвостовым оперением. Взлетная масса аппарата составляет порядка 1 тонны, включая порядка 200 кг полезной нагрузки.

По имеющимся данным, «Орион» может выполнять полеты на высотах до 7500 м продолжительностью до 24 ч. Радиус действия при этом может достигать 300 км от наземной станции управления.

Данный беспилотник предназначен в первую очередь для воздушной разведки местности.

У «Ориона» имеется два отсека для полезной нагрузки — в носовой и в центральной части фюзеляжа. В переднем расположена многоканальная гиростабилизированная оптико-электронная система наблюдения, в центральном — платформа с цифровыми камерами или обзорная РЛС. Кроме того, беспилотник также может нести вооружение.

В СМИ появлялись кадры с якобы имевшим место применением «Ориона» в Сирии. По данным запрещенной в России группировки Хейят-Тахрир-аш-Шам, БЛА данной модели нанес удар по их базе в окрестностях поселка Закият на севере провинции.

В 2020 году было объявлено о поставке первой партии БЛА «Орион» российским Вооруженным силам.

«Переход к серийному производству открывает возможности к более масштабным закупкам этих систем, которые, вероятно, будут иметь место в ближайшие годы», — считает Федутинов.

Класс HALE (High Altitude Long Endurance, высотные БПЛА с большой продолжительностью полета)

«Альтиус» — еще одна беспилотная система большой продолжительности полета, создаваемая в России. В отличие от «Ориона», это более тяжелый аппарат, способный нести более существенную полезную нагрузку. А большая высотность дает основания относить его к классу высотных БЛА большой продолжительности полета.

БЛА выполнен по нормальной аэродинамической схеме с крылом большого размаха, двумя двигателями и V-образным оперением. Длина аппарата составляет порядка 11,6 м, а размах крыла — около 28,5 м. Под консолями крыла расположены два дизельных двигателя, вращающих тянущие винты.

Предполагается, что БЛА взлетной массой свыше 7 тонн сможет выполнять полеты продолжительностью более двух суток.

При этом оснащение БЛА каналом спутниковой связи сделает радиус его действия ограниченным только запасом топлива.

Работами по проекту с 2012 года занималось казанское ОКБ им. Симонова (ранее именовалось ОКБ «Сокол»). Однако в 2018 году было принято решение о передаче права продолжения работ по данному перспективному БЛА компании УЗГА.

«БЛА этой размерности весьма необходим российским военным. Близкий к нему американский аппарат Reaper составляет основу флота разведывательно-ударных БЛА США.

Однако, к сожалению, по состоянию на текущий год БЛА «Альтиус», выполнявший отдельные испытательные полеты, похоже, остается прототипом, а не серийной машиной, ждать которую придется еще не один год», — констатировал Федутинов.

Тяжелый ударный БЛА

Самый амбициозный проект в области беспилотных систем в нашей стране реализуется компанией «Сухой» , которая ведет работы по созданию ударного БЛА «Охотник» взлетной массой свыше 20 тонн. Этот БЛА построен по схеме «летающее крыло» с применением технологий, позволяющих снизить его заметность для радиолокационных средств обнаружения. По оценочным данным, длина беспилотника составляет 19 м, а размах крыла — 14 м.

Сообщалось, что этот БЛА оснащен современной целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Вместе с тем имеющиеся потенциальные возможности летательных аппаратов подобной размерности дают основания предполагать, что «Охотник» сможет нести не только системы разведки и наблюдения, но также и ударные средства.

«Однако не стоит самообманываться относительно сроков появления подобного БЛА в составе других авиационных средств в арсенале российских военных», — сказал Денис Федутинов.

«Охотник» в 2019 году только приступил к выполнению первых испытательных полетов. Очевидно, что впереди разработчикам предстоит пройти немалый путь по доведению данной машины до заданных заказчиком характеристик. Кроме того, БЛА также должен быть испытан с целевым оборудованием в различных сценариях действий.

Что все это значит?

Замдиректора Центра АСТ Константин Макиенко считает, что главная задача для отечественной индустрии БЛА на сегодняшний сводится к тому, чтобы получить в достаточном количестве надежные летательные аппараты с соответствующими прицельно-навигационными комплексами. Не менее важная проблема в сфере БЛА — создание целой линейки надежных и, самое главное, экономичных двигателей отечественного производства для российских беспилотников.

«Российские военные, равно как и политические власти страны, успешно проспавшие беспилотную революцию, в конце 2000-х неожиданно осознали для себя важность и значимость этих систем»,

— констатировал специалист по беспилотной авиации Денис Федутинов. Это осознание повлекло практически одновременный старт нескольких масштабных программ в этой области.

Действительно, в сложившихся обстоятельствах действовать последовательно, поступательно двигаясь от простого к сложному, уже не было возможности. По мнению собеседника издания,

гладкие планы на бумаге столкнулись с реальными «оврагами» при их воплощении в жизнь.

«Если за рубежом компании, создающие БЛА, выступают в роли системных интеграторов, используя наиболее подходящие решения по части подсистем, то в нашей стране на момент начала указанных масштабных работ такой подход был просто невозможен в силу отсутствия не только готовых технических решений по многим направлениям, но и отсутствия научно-технического задела по ним», — пояснил Денис Федутинов.

В результате, как отметил специалист, головным исполнителям приходилось брать на себя роль заказчика в формулировании задания и контроле его исполнения для контрагентов, принимая на себя множество сопутствующих рисков.

«Отдельно стоит отметить, что почти все указанные работы начинались в геополитических условиях, коренным образом отличающихся от тех, что имеют место сегодня. Произошедшие изменения повлекли за собой (в том числе) и ряд последствий в части ограничения возможностей по международной кооперации, что, в свою очередь привело к изначально не прогнозировавшимся финансовым и временным издержкам», — заключил Денис Федутинов.