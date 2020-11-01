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Источник: «Циркон» испытают на расстоянии в тысячу километров

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
11 часов назад
Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» на новых испытаниях в ноябре будет запущена на дальность в тысячу километров по мишени, имитирующей корабль противника. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мишень будет имитировать корабль противника.
Как рассказал в начале октября ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «Адмирал Горшков» до конца года выполнит три испытательных пуска ракеты «Циркон», в том числе с поражением мишени, имитирующей авианосец.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил 7 октября президенту РФ Владимиру Путину, что 6 октября с борта «Адмирала Горшкова» была выполнена стрельба ракетой «Циркон» на дальность 450 километров. Корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море.
Армия,Видео,Валерий Герасимов,Владимир Путин,Генштаб,
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