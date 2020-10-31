Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Назван способ обнаружить F-35 

Lenta.ru 1 час назад
Малозаметные истребители, например, американский F-35 Lightning II, и крылатые стелс-ракеты можно обнаружить, отследить и, возможно, уничтожить, используя сетевые системы и слияние данных, пишет The Drive.
Примером подобной системы называется американская Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS), обеспечивающая взаимодействие элементов противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО).
Согласно публикации, подобная сетецентрическая интегрированная система управления огнем позволяет осуществлять сбор, идентификацию и устранение всех видов авиационных и ракетных угроз. В издании напоминают, что после определения угрозы система, объединяющая данные из различных источников, анализирует их, после чего предлагает наиболее эффективный способ ее устранения.
В июне профессор университета Сидзуока (Япония) Кадзухиса Огава заявил, что стелс-истребители можно обнаружить из космоса при помощи спутников-шпионов.
В январе глава МИД России Сергей Лавров сказал, что радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты F-35 Lightning II вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
В сентябре 2019 года издание C4ISRNET сообщило, что немецкая компания Hensoldt изобрела пассивную радиолокационную станцию TwInvis, способную обнаружить F-35 Lightning II.
Последние новости
МИД России назвал условие оказания помощи Армении МИД России назвал условие оказания помощи Армении В России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом В российской больнице прогремел взрыв В российской больнице прогремел взрыв
Комментарии 4
Армия , Видео , Сергей Лавров , МИД , Иран , Сидзуока , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть