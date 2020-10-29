Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео 

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Оренбургской области в рамках учебных маневров состоялся пуск ракеты ОТРК «Искандер-М». В Министерстве обороны России отмечают, что учебно-боевой пуск баллистического орудия завершил крупное учение 2-й общевойсковой армии ЦВО. В нем приняли участие три тысячи военнослужащих, было задействовано 600 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) был произведен пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. После испытания новейшая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики, сообщил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук.