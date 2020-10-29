Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Загадочный перехватчик: NI оценил проект истребителя ПАК ДП 

Российская Газета 48 минут назад
Журнал The National Interest опубликовал статью "Загадочный российский малозаметный истребитель ПАК ДП 6-го поколения изменит правила игры"? Автор Марк Эпископос поясняет, что это самолет, известный также как МиГ-41, считается приемником советского истребителя МиГ-31.
В 2018 году гендиректор компании "Микоян" Илья Тарасенко сообщил, что разработка перешла в экспериментальную стадию, а для полного завершения проекта понадобится десять лет. А летом 2020 года Илья Тарасенко уточнил, что ПАК ДП будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.
Марк Эпископос, полагаясь на открытую информацию в СМИ, делает вывод, что новый самолет по сравнению с предшественником совершит значительный технологический скачок. Если МиГ-31 может разгоняться до 2,8 Маха, то максимальная скорость перспективного перехватчика составит 4-4,3 Маха. А некоторые считают, что она достигнет 5 Махов.
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
Что касается высоты полета, то, по словам Ильи Тарасенко, ПАК ДП будет способен действовать в ближнем космосе.
А вот подробной информации о вооружении истребителя пока нет. Бывший главнокомандующий российскими ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев в 2020 году сообщил журналистам, что МиГ-41 оснастят ракетами "воздух-воздух" дальнего радиуса действия Р-37, а кроме того совершенно новыми ракетами.
В завершении Марк Эпископос резюмирует, что истребитель ПАК ДП, как и стратегический бомбардировщик ПАК ДА, может стать наиболее технически продвинутым российским самолетом.
Российская Газета: последние новости
Сухогруз протаранил греческий военный корабль Сухогруз протаранил греческий военный корабль ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО Рябков: США не готовы к продлению СНВ-3 Рябков: США не готовы к продлению СНВ-3
Комментарии 127
Армия , Видео , Виктор Бондарев , Илья Тарасенко , The National Interest
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено послание с «душераздирающим советом» из 1941 года
Найдено послание с «душераздирающим советом» из 1941 года
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
«Я в шоке!»: Жена племянника Пугачевой о подарке певицы
«Я в шоке!»: Жена племянника Пугачевой о подарке певицы
Видео
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Самые экологичные города России попали на видео
04:37
Самые экологичные города России попали на видео
Общество
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
02:33
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
Шоу-бизнес
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
00:45
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
02:08
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
Происшествия
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
00:51
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
Происшествия
Электростанция нового поколения попала на видео
02:41
Электростанция нового поколения попала на видео
Наука и техника
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
01:44
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
Происшествия
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
00:58
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение