Журнал The National Interest опубликовал статью "Загадочный российский малозаметный истребитель ПАК ДП 6-го поколения изменит правила игры"? Автор Марк Эпископос поясняет, что это самолет, известный также как МиГ-41, считается приемником советского истребителя МиГ-31.

В 2018 году гендиректор компании "Микоян" Илья Тарасенко сообщил, что разработка перешла в экспериментальную стадию, а для полного завершения проекта понадобится десять лет. А летом 2020 года Илья Тарасенко уточнил, что ПАК ДП будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.

Марк Эпископос, полагаясь на открытую информацию в СМИ, делает вывод, что новый самолет по сравнению с предшественником совершит значительный технологический скачок. Если МиГ-31 может разгоняться до 2,8 Маха, то максимальная скорость перспективного перехватчика составит 4-4,3 Маха. А некоторые считают, что она достигнет 5 Махов.

Что касается высоты полета, то, по словам Ильи Тарасенко, ПАК ДП будет способен действовать в ближнем космосе.

А вот подробной информации о вооружении истребителя пока нет. Бывший главнокомандующий российскими ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев в 2020 году сообщил журналистам, что МиГ-41 оснастят ракетами "воздух-воздух" дальнего радиуса действия Р-37, а кроме того совершенно новыми ракетами.

В завершении Марк Эпископос резюмирует, что истребитель ПАК ДП, как и стратегический бомбардировщик ПАК ДА, может стать наиболее технически продвинутым российским самолетом.