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Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО 

Вадим Дроздов 18 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео пуска новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Запуск происходил на полигоне Сары-Шаган в Казахстане расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ.
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — прокомментировал удачные испытания новой ракеты командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук. Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил России и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Армия , Видео , Министерство обороны
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