Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО 

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — прокомментировал удачные испытания новой ракеты командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук. Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил России и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.