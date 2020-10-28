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США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе 

RT на русском 23 минуты назад
США придумали ответ России в Европе
Фото: globallookpress.com
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности американской стороны разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России.
Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вышли из Договора РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет… Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — приводит его слова агентство.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют увеличить количество ракет средней и меньшей дальности для противостояния России и Китаю, в том числе в Тихоокеанском регионе.
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Армия , Марк Эспер , Роберт О'брайен , Пентагон , Китай , США
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