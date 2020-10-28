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Минобороны РФ отчиталось об испытании противоракеты, напугавшей Пентагон

Национальная Служба Новостей
25 минут назад
Воздушно-космические силы России провел успешные испытания нового вооружения системы противоракетной обороны. Проверочный пуск новой противоракеты произведён с территории Казахстана на полигоне Сары-Шаган.
РФ испытала напугавшую Пентагон противоракету
Фото: nsn.fmnsn.fm
Информацию об этом распространило министерство обороны РФ. В пуске были задействованы боевые расчёты войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Условная цель поражена с заданной точностью.
По заявлению представителя Минобороны, заявленные разработчиком характеристики новой противоракеты отечественной системы ПРО полностью подтверждены в ходе серии испытаний, передает RT.
Предположительно, новая противоракета поступит на вооружение системы ПРО столицы РФ в рамках её модернизации. Ранее своё недовольство испытанием российской противоракеты высказал глава Космического командования США Джон Реймонд.
По его словам, оно воспринимается Пентагоном как вызов для интересов США в околоземном пространстве. Реймонд утверждал, что эта российская система способна сбивать спутники на низкой орбите.
Армия,Джон Реймонд,Министерство обороны,Пентагон,Россия,Казахстан,
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