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В Степанакерте объявили воздушную тревогу

РИА Новостииещё 14
1 час назад
Воздушная тревога объявлена в Степанакерте, азербайджанские вооруженные силы обстреливают город из РСЗО "Смерч", говорится в сообщении госслужбы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Враг обстреливает столицу Степанакерт из реактивной системы залпового огня "Смерч". Данные о пострадавших уточняются. В Степанакерте объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Армия,В мире,Видео,МИД,
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