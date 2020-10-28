В Степанакерте объявили воздушную тревогу

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД
Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван
и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.