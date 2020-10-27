Ледокол создаст для России новую реальность

России имеются масштабные планы в Арктике — и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать?

Масштабный документ подписал президент России Владимир Путин Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ описывает задачи, которые должна реализовать страна в этом регионе — они связаны как с повышением качества жизни местного населения, так и с освоением Арктики как таковой. Упор сделан и на добыче углеводородного сырья, и на безопасности, и что особенно важно — на транзитной роли Северного морского пути.

Все это должна обеспечивать соответствующая техника, главным образом ледоколы. Стратегия предусматривает обширную кораблестроительную программу, в том числе строительство сразу трех мощнейших в мире ледоколов проекта ЛК-120Я «Лидер».

Зачем вообще в Арктике нужны атомные ледоколы, да еще и столь большой мощности — ведь цифра «120» в названии ЛК-120Я означает мощность на валу ледокола в мегаваттах?

Атомный — значит мощный

Дело в том, что от мощности на валу прямо зависит главное качество любого ледокола — его ледопроходимость, способность ломать и раздвигать в стороны лед. Старые ледоколы еще советского проекта «Арктика», из которых в строю сегодня осталось только два самых новых — «Ямал» и «50 лет Победы», имели мощность 55 МВт. Новые ледоколы проекта ЛК-60Я, которые сейчас достраиваются в Санкт-Петербурге , уже мощнее: у них на валу «крутятся» целых 60 МВт.

Но тут зависимость нелинейная: сама по себе мощность ледокола не связана напрямую с его ледовой проходимостью, на которую, кроме того, влияет масса иных факторов. В частности, при увеличении мощности ЛК-60Я по сравнению с «Арктиками» лишь на 9%, их ледопроходимость возросла на целых 15% — с 2,25 до 2,8 метра.

Выдать такую мощность в постоянном режиме на ледоколе с двигателем на минеральном топливе (дизеле, мазуте или природном газе) достаточно сложно, причем не только из-за ограничений в расходе топлива. Все дело в том, что обычные двигатели кораблей (будь то судовые дизели или газовые турбины) имеют некий оптимальный режим, в котором их и стараются использовать большую часть судового времени. В таком режиме двигатель наиболее экономичен, в то время как на тихом ходе и малой мощности его расход по топливу и ресурсу обычно очень далек от оптимального.

Но у ледокола нет «обычного» и устойчивого режима — каждый раз он попадает в новые ледовые условия, то ломая многометровый лед, то двигаясь почти в чистой воде. Поэтому для ледокола обычно подбирают мощность двигательной установки с избытком, что тут же делает его предельно неэкономичным на чистой воде.

Такое противоречие пытались много раз решить: например, на последнем оставшимся в строю линейном ледоколе США Polar Star установили дополнительные газовые турбины, которые могли обеспечить Polar Star кратковременно до 56 МВт мощности. Это позволяло, включив их, вырваться из стесненных ледовых условий, где пасовала его обычная, экономичная дизель-электрическая установка мощностью 13 МВт. За счет этого Polar Star мог недолго идти даже в двухметровом льду, в обычном режиме ломая лед только 1,7 метра толщиной.

Но ресурс газовых турбин оказался недолговечным. Сегодня Polar Star остался в гордом одиночестве в линейном ледокольном флоте США, а однотипный с ним Polar Sea превратился в «склад запчастей» для собрата. Поэтому теперь вместо такой концепции новые американские ледоколы программы Polar Security Cutter планируют оснастить лишь дизель-электрической установкой полной мощностью в 33,7 МВт. Это, кстати, означает, что США даже с постройкой новых ледоколов потеряют часть существовавших возможностей в Арктике и еще больше отстанут от уровня российского атомного ледокольного флота.

Мощный — значит всесезонный

От ледоколов класса «Лидер» ожидают значительного увеличения ледопроходимости: согласно расчетам, новые ледоколы смогут свободно идти в сплошном льду толщиной до 4,3 метра. На деле это означает «где и когда угодно, по всей Арктике».

Согласно последним спутниковым наблюдениям, большая часть Северного Ледовитого океана покрывается зимой льдом толщиной лишь около двух метров, а на наиболее сложных участках, у берегов Гренландии, Аляски и Чукотки, толщина льда может достигать 3,5 метра. Поэтому главное предназначение «Лидеров» — это обеспечить круглогодичную навигацию по Восточному маршруту Севморпути, в обход Чукотки и через Берингов пролив. До сих пор эта часть Севморпути была доступна только сезонно, обычно с мая по октябрь, после чего навигацию по ней закрывали.

Однако смысл 120 МВт еще и в другом. Если во льду толщиной три–четыре метра «Лидер» будет скорее «ползти» на скорости один-два узла, то при двухметровом льде, который был близок к пределу ледопроходимости старых «Арктик», он будет просто «лететь» на скорости 12 узлов. Это соответствует обычной скорости крупных надводных кораблей в караване.

Иначе говоря, суда ледового класса смогут идти в караване «Лидера» в тяжелых ледовых условиях практически с такой же скоростью, как и по чистой воде. А это уже напрямую влияет на экономическую привлекательность Севморпути — ведь до сих пор этот российский путь часто не мог конкурировать с южными маршрутами именно по причине низкой скорости движения судов, которая не окупала экономию в расстоянии.

Фактически проекты «Арктик СПГ» и «Ямал СПГ», ориентированные н