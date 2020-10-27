Су-27 перехватил французские бомбардировщики над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил два французских бомбардировщика в небе над Черным морем. В Нациоальном центре управления обороной Российской Федерации (входит в Минобороны России) отметили, что сопровождение иностранных летательных аппаратов проходило в строгом соответствии международными правилами использования воздушного пространства.
«Радиолокационными средствами разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа над акваторией Чёрного моря были обнаружены две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции», — говорится в сообщении НЦУО.