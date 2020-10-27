Американское издание цитирует главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала Олега Салюкова
, заявившего, что сейчас формируется и обосновывается облик новой боевой экипировки, в которую внедрят усиливающие физические возможности военнослужащего элементы. The National Interest подчеркивает, что Россия создает технологии, которые не только повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, но и уменьшат риск для его жизни. "Сотник" также могут интегрировать с микродронами, а в комплект он получит новое стрелковое оружие.